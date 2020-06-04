مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن صرف الرواتب لفئة 3000 شيكل فأقل، اليوم الخميس بعد الساعة 11:30 ظهراً.
وأفادت المالية وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن صرف رواتب جميع الفئات لموظفين غزة، سيكون يوم الأحد، في كافة فروع بنك البريد والوطني والإنتاج.
وكانت مالية غزة، قد أكدت، أمس الأربعاء، أنّها وفرت راتب هذا الشهر، بعد الاستدانة من البنوك المحلية، من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد، في ظل الظروف الحالية الصعبة.
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن صرف الرواتب لفئة 3000 شيكل فأقل، اليوم الخميس بعد الساعة 11:30 ظهراً.
وأفادت المالية وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن صرف رواتب جميع الفئات لموظفين غزة، سيكون يوم الأحد، في كافة فروع بنك البريد والوطني والإنتاج.
وكانت مالية غزة، قد أكدت، أمس الأربعاء، أنّها وفرت راتب هذا الشهر، بعد الاستدانة من البنوك المحلية، من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد، في ظل الظروف الحالية الصعبة.
التعليقات