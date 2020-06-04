شؤون فلسطينية

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن صرف الرواتب لفئة 3000 شيكل فأقل، اليوم الخميس بعد الساعة 11:30 ظهراً.

وأفادت المالية وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن صرف رواتب جميع الفئات لموظفين غزة، سيكون يوم الأحد، في كافة فروع بنك البريد والوطني والإنتاج.

وكانت مالية غزة، قد أكدت، أمس الأربعاء، أنّها وفرت راتب هذا الشهر، بعد الاستدانة من البنوك المحلية، من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد، في ظل الظروف الحالية الصعبة.

أخبار ذات صلة

أسرى (هداريم) بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية حال لم تتجاوب إدارة السجون لمطالبهم

أسرى (هداريم) بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية حال لم تتجاوب إدارة السجون لمطالبهم

الطب الوقائي: تَعذّر تتبع الخريطة الوبائية للسيدة المصابة بـ (كورونا) في جنين

الطب الوقائي: تَعذّر تتبع الخريطة الوبائية للسيدة المصابة بـ (كورونا) في جنين

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع من بين المحجورين

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع من بين المحجورين

الكيلة: تسجيل أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) في جنين وقطاع غزة

الكيلة: تسجيل أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) في جنين وقطاع غزة

قناة إسرائيلية: المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد للضم والسلطة تحذر من موجة عنف

قناة إسرائيلية: المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد للضم والسلطة تحذر من موجة عنف

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

إسرائيل تُعلّق بشكل مؤقت الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

إسرائيل تُعلّق بشكل مؤقت الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

150 مستوطناً يهودياً اقتحموا فجراً (قبر يوسف) بنابلس

150 مستوطناً يهودياً اقتحموا فجراً (قبر يوسف) بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

الطب الوقائي: تَعذّر تتبع الخريطة الوبائية للسيدة المصابة بـ (كورونا) في جنين

الطب الوقائي: تَعذّر تتبع الخريطة الوبائية للسيدة المصابة بـ (كورونا) في جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

ما مدى ارتباط الفلسطينيين بالطبيعة؟

ما مدى ارتباط الفلسطينيين بالطبيعة؟

غزة: حادثا طرق نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة

غزة: حادثا طرق نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة

العملات: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: أجواء حارة نسبيًا وصافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الطقس: أجواء حارة نسبيًا وصافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

(أوتشا) ينشر تقريره العاشر بشأن حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي (كورونا) في فلسطين

(أوتشا) ينشر تقريره العاشر بشأن حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي (كورونا) في فلسطين

قوات الاحتلال تعتدي على عدد من المواطنين في باب حطة

قوات الاحتلال تعتدي على عدد من المواطنين في باب حطة

منوعات

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس &#34;كورونا‎&#34;

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس "كورونا‎"

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

صورة نادرة للفنانة &#34;يسرا&#34; بالزي المدرسي

صورة نادرة للفنانة "يسرا" بالزي المدرسي

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

عربي

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي

الرئيس المصري يُوافق على اتفاقية قرض كويتي

شاهد: نائب لبناني يُحرض على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين

شاهد: نائب لبناني يُحرض على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين

مصر تكشف عن علاج لفيروس (كورونا) والجرعات المطلوبة خلال العزل المنزلي

مصر تكشف عن علاج لفيروس (كورونا) والجرعات المطلوبة خلال العزل المنزلي

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته