مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين



وكانت مالية غزة، قد أكدت، أمس الأربعاء، أنّها وفرت راتب هذا الشهر، بعد الاستدانة من البنوك المحلية، من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد، في ظل الظروف الحالية الصعبة.



وأفادت المالية وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن صرف رواتب جميع الفئات لموظفين غزة، سيكون يوم الأحد، في كافة فروع بنك البريد والوطني والإنتاج.