الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع من بين المحجورين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.
وأفادت الصحة في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي، أن الإصابات الجديدة، رفعت اجمالي الحالات المسجلة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة منذ آذار/ مارس الماضي إلى 69 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي 18 حالة ولازالت 50 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.
وأفادت الصحة في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي، أن الإصابات الجديدة، رفعت اجمالي الحالات المسجلة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة منذ آذار/ مارس الماضي إلى 69 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي 18 حالة ولازالت 50 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.
وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة، قد أعلنت أمس الأربعاء عن
تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي أيضاً.
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