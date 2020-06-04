الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع من بين المحجورين





وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة، قد أعلنت أمس الأربعاء عن

تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي أيضاً.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.وأفادت الصحة في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي، أن الإصابات الجديدة، رفعت اجمالي الحالات المسجلة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة منذ آذار/ مارس الماضي إلى 69 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي 18 حالة ولازالت 50 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.