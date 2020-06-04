"رويترز": إصابة ضابط أمريكي وطعن آخر في بروكلين

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الشرطة في نيويورك بإصابة ضابط بالرصاص وطعن آخر في بروكلين، دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بالاحتجاجات الجارية في المدينة.



وقالت الشرطة وفق ما نقلته (رويترز) إن الضابطين أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.



ويأتي الحادث على خلفية الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.