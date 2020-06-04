الكيلة: تسجيل أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) في جنين وقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ثلاث منها في برطعة بمحافظة جنين، وهم أطفال السيدة، التي أعلن عن إصابتها أمس وأعمارهم (2 و5 و6 سنوات).



وأضافت الكيلة في تصريح عبر موقع الصحة الرسمي، أن الإصابة الرابعة، تعود لسيدة 63 عاماً من قطاع غزة.



وكشفت، أن الأربع إصابات الجديدة، رفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة، كما تم تسجيل حالة تعافٍ واحدة لمريض من بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 532 حالة.



في ذات السياق، أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، صباح اليوم الخميس، عن إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس (كورونا) في قرية برطعة، شمال غرب مدينة جنين.



وأفاد الرجوب في تصريح مقتضب، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أن المصابين الثلاثة، هم أبناء المصابة، التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء.



وقد أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مساء أمس الأربعاء عن تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) لشابة (28 عاماً) من برطعة غرب جنين.



وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 636.