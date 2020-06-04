(إيهود باراك) يفتتح منشأة جديدة لتصنيع الحشيش في غلاف غزة





ووفقًا لما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد افتتح وزير الجيش الأسبق، إيهود باراك، الذي يرأس شركة تصنيع حشيشة القنب، منشأة الشركة الجديدة في غلاف غزة.











رام الله - دنيا الوطنبدأت شركة زراعة حشيشة القنب (كندوك) بتشغيل منشأة جديدة لتصنيع حشيشة القنب في مستوطنة (نير عوز) بغلاف غزة، حيث استثمرت الشركة عشرات الملايين في المنشأة الجديدة.