(إيهود باراك) يفتتح منشأة جديدة لتصنيع الحشيش في غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت شركة زراعة حشيشة القنب (كندوك) بتشغيل منشأة جديدة لتصنيع حشيشة القنب في مستوطنة (نير عوز) بغلاف غزة، حيث استثمرت الشركة عشرات الملايين في المنشأة الجديدة.
بدأت شركة زراعة حشيشة القنب (كندوك) بتشغيل منشأة جديدة لتصنيع حشيشة القنب في مستوطنة (نير عوز) بغلاف غزة، حيث استثمرت الشركة عشرات الملايين في المنشأة الجديدة.
ووفقًا لما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد افتتح وزير الجيش الأسبق، إيهود باراك، الذي يرأس شركة تصنيع حشيشة القنب، منشأة الشركة الجديدة في غلاف غزة.
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