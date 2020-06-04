قناة إسرائيلية: المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد للضم والسلطة تحذر من موجة عنف





وقالت القناة: إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ركزت خلال اجتماعها على تداعيات الضم على المنطقة، والتهدئة مع حركة حماس، واحتمالات التصعيد الأمني في قطاع غزة.





وبحسب القناة، تمخض اجتماع قيادة السلطة الفلسطينية، بالأمس، عن تحذيرات من حدوث موجة عنف شعبية بعد الضم، والتشديد على أن السلطة لن تستطيع منع حدوثها.





وفي ذات السياق، كشفت القناة، أن إسرائيل، أوقفت العمل بقانون خصم رواتب الأسرى من المقاصة، وأن السلطة رفضت استلام هذه الأموال، وفقاً لتصريحات الوزير حسين الشيخ.





وأشارت القناة الإسرائيلية، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، سوف يعرض مخطط الضم، خلال الأسابيع المقبلة، على (كنيست) للمصادقة عليه، تمهيداً لتطبيقه.

رام الله - دنيا الوطنطالبت قيادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الاستعداد لعملية تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية، بدون حتى الاطلاع على المخطط، بحسب ما ورد في قناة (كان) الإسرائيلية.وذكرت القناة الإسرائيلية، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، صباح اليوم الخميس، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أجرت بالأمس أول اجتماع لمناقشة مخطط الضم، وطالبت بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط.