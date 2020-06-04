شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالاتها في الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عصام حسن الزهور، ومصطفى أحمد العصافرة، ومعن عرفات العطاونة، من بلدة بيت كاحل قضاء الخليل، وأحمد محمد أبو ريا، وشقيقه إيهاب، من مخيم العروب شمال الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وخربت في محتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت الأسير المحرر بلال عبد الرحمن إسماعيل عوض (19 عاماً)، وكفاح أحمد أبو عياش (37 عاماً)، ومحمد سامي أبو عياش (25 عاماً).

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مناطق ثغرة الشبك، وعرق اللتون شرق وشمال بيت أمر، وداهمت عدة منازل، وفتشت الأراضي المجاورة، وصادرت عدداً من أجهزة الهواتف الخلوية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عبد الرحمن شعيبات، بعد أن داهمت منزله في منطقة واد أبو سعدى في بيت ساحور شرق بيت لحم، وفتشته وخربت في محتوياته، فيما داهمت منزل الأسير محمد طلب المصري في قرية الشواورة شرق بيت لحم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة بير زيت أيسر نعيم سليمان عاروري (20 عاماً)، وأيمن العطشان (22 عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويهما في قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، الشّبان يحيى صادق القاروط (21 عامًا)، وأوس محمد حصري (22 عامًا)، ومنجد محمد رضوان (22 عامًا) بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها في مدينة طولكرم، فجر اليوم.

وفي قلقيلية، داهمت قوة من جيش الاحتلال، قرية كفر ثلث، واعتقلت الأسير المحرر والمختطف السابق، أدهم رفيق شواهنة (33 عاماً)، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية، وترويع أطفاله وأهل بيته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت كل من سعد تيسير منصور (25 عاماً)، وزيد فتحي رضوان (19 عاماً)، وإياد أحمد شبيطة (18 عاماً)، ويحيى رشيد رضوان (18 عاماً).

وتواصل قوات الاحتلال، اعتداءاتها واقتحاماتها واعتقالاتها اليومية لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية.

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