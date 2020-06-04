شاهد.. ترامب: لن نحتاج للجيش لوقف العنف.. واقتصادنا يتحسن

وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون (نيوزماكس) نقلتها (العربية نت) رداً على سؤال، عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان، بسبب مقتل جورج فلويد "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".وأفادت الوكالات الإعلامية الأربعاء بأن القوات الأمنية، فرضت طوقاً حول محيط البيت الأبيض، ومنعت المتظاهرين والصحفيين من الاقتراب من السياج حول "لافيت بارك".وأضاف أن عشرات المتظاهرين، تجمعوا قرب مقر بلدية واشنطن، ثم انطلقوا نحو مبنى الكونغرس، في حين أقلت باصات مئات الجنود إلى أمام محيط البيت الأبيض.يأتي هذا بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صباحا (3 غرينتش) أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك إثر احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.وقال جوناثان راث هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان: إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية". وكان رئيس الحرس الوطني الأميركي، أعلن سابقاً أن 18 ألف فرد من الحرس، يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية في البلاد.وكان الرئيس الأميركي، قد قال في السابق: إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.