شؤون فلسطينية

150 مستوطناً يهودياً اقتحموا فجراً (قبر يوسف) بنابلس

150 مستوطناً يهودياً اقتحموا فجراً (قبر يوسف) بنابلس
مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين اليهود، فجر اليوم الخميس، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية محلية: إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المقام فجراً، وسط إجراءات عسكرية مشددة، بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان، وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي، قامت الليلة بتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لـ (قبر يوسف) بمدينة نابلس. 

وأضافت الصحيفة، أن قوات أجهزة أمن السلطة، المتواجدة بالمكان، انسحبت منه خلال دخول قوات الجيش للقبر، وعادت بعد خروجهم. 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها اقتحام (قبر يوسف) بنابلس، بعد قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

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