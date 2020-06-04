شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من عدة مناطق بالضفة فجراً

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من عدة مناطق بالضفة فجراً
الاحتلال يشن اعتقالات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت  قوات الاحتلال، فجر اليوم، سبعة مواطنين، خلال مداهمات نفذتها عدة مناطق بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة "بيت كاحل" بالخليل، طالت الشبان معن عرفات عطاونة، عصام علي زهور، مصطفى أحمد عصافرة.

كما اعتقلوا الشاب منجد رضوان من منزله في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة للاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية وسط مواجهات وعمليات دهم وتفتيش، وشنت حملة اعتقالات، استهدفت كل من: سعد تيسير منصور وإياد احمد شبيطه ويحيى رشيد رضوان.

وتعرضت مدينة سلفيت لاقتحام من قبل الاحتلال لليوم الثاني على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، مساء الأربعاء، شابا بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز "حشمونائيم" القريب من مستوطنة "موديعين عيليت" شمال غرب مدينة رام الله.

وزعم الاحتلال أن الشاب وصل إلى الحاجز بسيارته الخاصة، ثم ترجل منها بهدف طعن قوات الاحتلال المتواجدة عند الحاجز قبل أن يتم اعتقاله دون وقوع إصابات.

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