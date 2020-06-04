غزة: حادثا طرق نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة



وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة، حادثا طرق، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وطالبت الإدارة العامة للمرور بقطاع غزة، قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.



وأضافت المرور: يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنشهدت الحركة المرورية في قطاع غزة، اليوم الخميس، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية ، وتزداد الحركة نشاطاً في ساعات المساء، خاصة على الطريق الساحلي، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.