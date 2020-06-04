العملات: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل



اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.



الدينار الأردني: 4.89 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنطرأ انخفاص طفيف، صباح اليوم الخميس، على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، وجاءت أسعار العملات كما يلي:الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.