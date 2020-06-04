العملات: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
طرأ انخفاص طفيف، صباح اليوم الخميس، على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، وجاءت أسعار العملات كما يلي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الدينار الأردني: 4.89 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
طرأ انخفاص طفيف، صباح اليوم الخميس، على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، وجاءت أسعار العملات كما يلي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الدينار الأردني: 4.89 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
التعليقات