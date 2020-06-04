الطقس: أجواء حارة نسبيًا وصافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية، ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الأحد، فيكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صافٍ وحاراً نسبياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح