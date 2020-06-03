قوات الاحتلال تعتدي على عدد من المواطنين في باب حطة
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على عدد من المواطنين في منطقة باب حطة بالقدس.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت اليوم، المسن محمد موسى درويش (٦٥عاماً) من منزله في قرية العيساوية، فيما استدعت المخابرات الإسرائيلية، أربعة صحفيين من القدس، وهم: أشرف الشويكي، وأحمد جرادات، ومراد سعيد، وأحمد جلاجل، كما نقل موقع (حرية نيوز).
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على عدد من المواطنين في منطقة باب حطة بالقدس.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت اليوم، المسن محمد موسى درويش (٦٥عاماً) من منزله في قرية العيساوية، فيما استدعت المخابرات الإسرائيلية، أربعة صحفيين من القدس، وهم: أشرف الشويكي، وأحمد جرادات، ومراد سعيد، وأحمد جلاجل، كما نقل موقع (حرية نيوز).
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