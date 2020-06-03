قوات الاحتلال تعتدي على عدد من المواطنين في باب حطة



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت اليوم، المسن محمد موسى درويش (٦٥عاماً) من منزله في قرية العيساوية، فيما استدعت المخابرات الإسرائيلية، أربعة صحفيين من القدس، وهم: أشرف الشويكي، وأحمد جرادات، ومراد سعيد، وأحمد جلاجل، كما نقل موقع (حرية نيوز).





رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على عدد من المواطنين في منطقة باب حطة بالقدس.