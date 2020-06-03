دعوات في القدس للحشد بالمسجد الأقصى بجمعة "تجديد العهد"

مقدسيون يؤدون الصلاة في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق نشطاء مقدسيون، اليوم الأربعاء، دعوات للمشاركة الفاعلة في جمعة "تجديد العهد" مع الأقصى، بإحياء صلاة الفجر والجمعة القادمة في المسجد المبارك، وهي الجمعة الأولى، بعد إغلاق أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس (كورونا).



ودعا النشطاء كافة المواطنين للزحف نحو الأقصى مع عائلاتهم بدءاً من فجر الجمعة؛ لتجديد العهد على حماية المسجد من مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة عليه وتهويده.



وأكدت الدعوة، أن الحشد في صلاة الفجر، وإعمار المسجد الأقصى بالمصلين، دليل على عزة الأمة الإسلامية، وتمسكها بمقدساتها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).