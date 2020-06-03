الإعلام الإسرائيلي: الجيش يعتقل فلسطينياً حاول تنفيذ عملية طعن غرب رام الله

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش اعتقل فلسطينياً، حاول طعن حارس أمن عند معبر "حشمونائيم"، شمال غرب مدينة رام الله.



وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز "حشمونائيم" القريب من مستوطنة (موديعين عيليت)، شمال غرب مدينة رام الله.



وتقول سلطات الاحتلال: إن الشاب وصل إلى الحاجز بسيارته الخاصة، ثم ترجل منها بهدف طعن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان، قبل أن يتم اعتقاله دون وقوع إصابات، وفق زعمها.



