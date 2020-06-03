وزارة الاتصالات تدرس تأسيس شبكة إنترنت فائق السرعة "فايبر"

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، مساء اليوم الأربعاء: إن الوزارة تعكف على دراسة تأسيس شركة لبناء شبكة إنترنت عبر الألياف الضوئية "فايبر"، لمنافسة الشركات الموجودة.



وأوضح سدر، وفق وكالة (وفا)، أن الشركة ستكون حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما سيخلق أجواء تنافسية، ويلعب دوراً في خفض تكلفة الاتصالات، وخطوط النفاذ للإنترنت.



وأشار سدر إلى أن شبكة "الفايبر" تعتبر التجربة الأفضل في عالم الإنترنت، وستوفر خدمات الإنترنت "فائق السرعة"، بتقنية الألياف الضوئية.