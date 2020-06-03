حماس تُعلّق على إجراءات التخفيف الخاصة بفيروس (كورونا)

قال الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن إجراءات التخفيف بشأن فيروس (كورونا) جاءت نتيجة الاستعداد المسبق لمواجهتها.





وأوضح القانوع، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك ثمرة الجهود الحكومية الكبيرة، والتعاون البنّاء من المواطنين، والذي يستلزم ديمومته؛ لبقاء شعبنا محصن من الوباء.





الجدير ذكره، أن الجهات المختصة في قطاع غزة، اتخذت سلسلة قرارات للتخفيف من إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.





وقررت الجهات المختصة، فتح المساجد وصالات الأفراح، مطالبةً المواطنين بالالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المتبعة عالمياً.

رام الله - دنيا الوطن