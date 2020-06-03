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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة "الفقيد الكبير" محسن إبراهيم

الرئيس عباس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة "الفقيد الكبير" محسن إبراهيم
محسن إبراهيم
رام الله - دنيا الوطن
أمر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بتنكيس الأعلام، وأعلن الحداد ليوم واحد على وفاة القائد العربي اللبناني الفلسطيني الفقيد الكبيير محسن إبراهيم، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتوفي مساء اليوم الأربعاء، محسن إبراهيم وكان قد شغل موقعاً بارزاً في الحركة الوطنية اللبنانية، وهو سياسي لبناني، وأحد أهم القادة اليساريين في السبعينات والثمانينات. 

وانضم إبراهيم إلى حركة القوميين العرب، قبل أن يؤسس منظمة الاشتراكيين اللبنانيين سنة 1968، وعام 1970 اندمج تنظيمه مع لبنان الاشتراكي؛ ليشكل منظمة العمل الشيوعي في لبنان، وأصبح أميناً عاماً للمنظمة، ثم أميناً عاماً للحركة الوطنية اللبنانية، أحد أهم أطراف نزاع الحرب الأهلية اللبنانية.

ونعى الرئيس عباس إلى أبناء شعبنا، القائد العربي اللبناني الفلسطيني الكبير، محسن إبراهيم.

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