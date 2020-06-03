"الصحة": تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في فلسطين.
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في فلسطين.
وقالت في تصريح نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الحالة الجديدة لشابة (28 عاماً) من برطعة بمحافظة جنين.
وأضافت: بذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 636 حالة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع داخل الحجر الصحي.
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