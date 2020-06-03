"الصحة": تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في جنين





وقالت في تصريح نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الحالة الجديدة لشابة (28 عاماً) من برطعة بمحافظة جنين.





وأضافت: بذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 636 حالة.





وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع داخل الحجر الصحي.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في فلسطين.