شاهد: قيادي بفتح يكشف موقف حركته من تسليم السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، موقف القيادة الفلسطينية من تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو عيطة، في لقاء تلفزيوني: "السلطة ليست هدية من الاحتلال لنعيدها له وهي انجاز فلسطيني وطني ونتائج تضحيات وستبقى موجودة وهي أحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف أبو عيطة: "ستقوم السلطة الفلسطينية بواجبها الوطني بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب الفصائل والتنظيمات، بالإمكان إسرائيل أن تعمل على إنهيار السلطة بس احنا نقول بطلنا فهذا لن يحدث".
وتابع أبو عيطة: "السلطة لن تكون الهدف، ولن نقبل بتسليم كل ما تريده إسرائيل للحفاظ على هذه السلطة، وهي ليست مجرد وزارات ومؤسسة بل هي تمثل الشعب الفلسطيني وصموده".
وقال أبو عيطة، في لقاء تلفزيوني: "السلطة ليست هدية من الاحتلال لنعيدها له وهي انجاز فلسطيني وطني ونتائج تضحيات وستبقى موجودة وهي أحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف أبو عيطة: "ستقوم السلطة الفلسطينية بواجبها الوطني بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب الفصائل والتنظيمات، بالإمكان إسرائيل أن تعمل على إنهيار السلطة بس احنا نقول بطلنا فهذا لن يحدث".
وتابع أبو عيطة: "السلطة لن تكون الهدف، ولن نقبل بتسليم كل ما تريده إسرائيل للحفاظ على هذه السلطة، وهي ليست مجرد وزارات ومؤسسة بل هي تمثل الشعب الفلسطيني وصموده".
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