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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مسناً من العيسوية وشاباً من القدس القديمة

قوات الاحتلال تعتقل مسناً من العيسوية وشاباً من القدس القديمة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء مسنا من بلدة العيسوية، وشابا من البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسن أبو موسى درويش من منزله في بلدة العيسوية شمال القدس، واقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اعتقلت الشاب خطاب الشرباتي من محيط باب حطة بالقدس المحتلة وأعتدت على شبان تواجدوا في المكان.

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