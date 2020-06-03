حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة من إسرائيل

أعلن وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، رفض القيادة الفلسطينية، استلام أموال المقاصة من إسرائيل.





وقال الشيخ في تغريدة له عبر (تويتر): "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة، تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية، أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع الحكومة الإسرائيلية".





يأتي ذلك، بعد قرار الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا، بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطن