الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الجالية الفلسطينية بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا.



وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن أحمد عبد الرحمن عبد الله أبو حرب (63 عاما) توفي اليوم بالسعودية إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق وكالة (وفا).





وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بأنه لا توجد أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، مشيرة إلى أن حالات الوفاة بقيت 112 حالة وفاة وأن هناك 1794 إصابة.





رام الله - دنيا الوطن