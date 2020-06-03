عاجل

  • الإمارات: تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وحالة وفاة واحدة

  • إسبانيا: تسجيل أول وفاة بفيروس (كورونا) منذ يوم الاثنين

  • "الصحة العالمية": لا يوجد أدلة على وجود دواء يقلل من وفيات (كورونا)

  • "الإعلامي الحكومي" بغزة: في حال تسجيل أي إصابة داخلية ستختلف كافة الإجراءات الوقائية المتخذة

مباشر | تجهيزات قاعات الأفراح في غزة لإستقبال حفلات الزفاف بعد توقف لشهرين بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

معروف: قررنا تخفيف الإجراءات المتخذة بغزة بشأن (كورونا) وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة

معروف: قررنا تخفيف الإجراءات المتخذة بغزة بشأن (كورونا) وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إنه بعد تقييم الوضع العام تم إقرار خطوات للتخفيف من الإجراءات المتخذة والعودة التدريجية لعمل القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس (كورونا) وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة وتشرف عليها جهات الاختصاص الحكومي.

وأوضح معروف، لقناة (الأقصى)، أن الخطوات توازي بين تخفيف الاجراءات داخل المجتمع وتشديدها على المعابر والمنافذ المؤدية لغزة للأفراد والبضائع وفي مراكز الحجر الصحي لمنع أي أخطاء قد تتسبب في انتقال العدوى منها للمجتمع.

وأكمل معروف: "عندما يتم ذكر مخالطة المصابين يقصد داخل مراكز الحجر الصحي وليس في الخارج لأنه لا وجود لمخالطة خارجية منذ بدء اكتشاف الإصابات".

واستطرد معروف: "قرار السماح بعودة العمل لأي مؤسسة أو منشأة مغلقة لا يكون إلا بإذن رسمي من جهة الإشراف الحكومي وبعد اطلاع اصحاب المنشآت على التدابير الوقائية الواجب الالتزام بها ثم الإعلان".

وتابع معروف: "سنشهد الأسبوع القادم إعادة فتح لقطاعات سياحية وترفيهية وفق ضوابط اعتمدتها وزارة الصحة وستشرف وزارات وجهات حكومية رقابية على تقييم مدى الالتزام بهذه الإجراءات".

وقال معروف: "لم نغادر بعد دائرة الخطر لذا نؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت وعدم التهاون بها وستقوم جهات رقابية عديدة بمتابعة الالتزام وفي حال ثبت مخالفتها سيتم إغلاق المؤسسة المخالفة".

واستكمل معروف: "البروتوكول الطبي الخاص بصالات الأفراح من أصعب الإجراءات الوقائية التي جرى العمل عليها من أجل استئناف عملها، حيث يشمل 20 بنداً يجب الالتزام بها".

وأضاف معروف: "نقدر الأمور بميزان المصلحة العامة فيما يتعلق بالسماح باستئناف عمل أي قطاع أو منشأة، حيث تم استحداث جهة رقابية دورها ضمان التزام إدارات تلك المنشآت بالإجراءات ومعاقبة من لم يلتزم بها".

أخبار ذات صلة

الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الجالية الفلسطينية بالسعودية

الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الجالية الفلسطينية بالسعودية

&#34;الزراعة&#34; و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

"الزراعة" و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

فيديو.. عشراوي: مشروع &#34;وادي السيليكون&#34; تصعيد خطير لفرض مشروع &#34;القدس الكبرى&#34;

فيديو.. عشراوي: مشروع "وادي السيليكون" تصعيد خطير لفرض مشروع "القدس الكبرى"

&#34;الحركي المركزي&#34; بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس

"الحركي المركزي" بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس

الحكومة: لا إجراءات جديدة بشأن فيروس (كورونا) إلا إذا اقتضت الضرورة

الحكومة: لا إجراءات جديدة بشأن فيروس (كورونا) إلا إذا اقتضت الضرورة

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

&#34;الزراعة&#34; و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

"الزراعة" و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

&#34;الحركي المركزي&#34; بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس

"الحركي المركزي" بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

غنيم: احتياجات محافظة الخليل كانت ومازالت على سلم أولويات سلطة المياه

غنيم: احتياجات محافظة الخليل كانت ومازالت على سلم أولويات سلطة المياه

توصية بالسماح لطلبة التوجيهي بأداء امتحاناتهم بالمناطق التي ظهر بها (كورونا)

توصية بالسماح لطلبة التوجيهي بأداء امتحاناتهم بالمناطق التي ظهر بها (كورونا)

المطران حنا: ما تسمى &#34;بأمريكا العظمى&#34; لن تبقى كذلك

المطران حنا: ما تسمى "بأمريكا العظمى" لن تبقى كذلك

منوعات

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

صورة نادرة للفنانة &#34;يسرا&#34; بالزي المدرسي

صورة نادرة للفنانة "يسرا" بالزي المدرسي

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

رجاء الجداوي تدخل مرحلة &#34;فقدان الوعي&#34;

رجاء الجداوي تدخل مرحلة "فقدان الوعي"

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم &#34;سامبو&#34;

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم "سامبو"

عربي

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته

نائب رئيس &#34;الوفاق&#34; الليبية يجري محادثات في موسكو

نائب رئيس "الوفاق" الليبية يجري محادثات في موسكو

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى عدد من المدن الأوروبية

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى عدد من المدن الأوروبية

شاهد.. وزير مصري: الحكومة فرضت حظراً كاملاً مرتين ولم تعلن عنهما

شاهد.. وزير مصري: الحكومة فرضت حظراً كاملاً مرتين ولم تعلن عنهما