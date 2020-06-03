وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

رولا معايعة

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رام الله - دنيا الوطن

حثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الأربعاء، مع ممثلي جمعيات القطاع الفلسطيني السياحي الخاص، تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا)، على قطاع السياحة باعتباره من أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة.



وتناول اللقاء الذي جرى في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم، المواضيع التي تتعلق بعلاقة المنشآت السياحية مع القطاع المصرفي من تأجيل القروض وآلية التعامل معهم بخصوص الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، إضافة إلى مناقشة كيفية الاستفادة من برنامج "استدامة" الذي أطلقته سلطة النقد مؤخرا لمساعدة القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية لمساعدتها على الاستمرار في عملها، حيث تم الاعلان عن بدء استقبال الطلبات في جميع المصارف مع اعطاء القطاع السياحي الاولوية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما وقعت معايعة والمحافظ الشوا، عقد الإعارة لتسليم القطع النقدية الأثرية لعرضها في المتحف الفلسطيني للنقد والذي تعمل على إنشائه سلطة النقد في مقرها برام الله.



وأكدت معايعة أهمية هذا المتحف الذي سيجسد التاريخ الاقتصادي الفلسطيني عبر العصور، متضمنا تاريخ التداول النقدي وما ينطوي عليه من دلالات اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وتجارية.



من جهته، أشار الشوا إلى أهمية إنشاء متحف للنقد الفلسطيني، ليجسد التاريخ الاقتصادي الوطني عبر العصور، يروي تاريخ النقد في فلسطين منذ بدايته وحتى وقتنا الحاضر، بما في ذلك تاريخ وتطور عمل سلطة النقد والآفاق المستقبلية، ويشمل هذا التعاون جميع مراحل تأسيس المتحف من تصميم وإشراف وإنشاء وكذلك التشغيل فيما بعد.