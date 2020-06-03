عاجل

  • الإمارات: تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وحالة وفاة واحدة

  • إسبانيا: تسجيل أول وفاة بفيروس (كورونا) منذ يوم الاثنين

  • "الصحة العالمية": لا يوجد أدلة على وجود دواء يقلل من وفيات (كورونا)

  • "الإعلامي الحكومي" بغزة: في حال تسجيل أي إصابة داخلية ستختلف كافة الإجراءات الوقائية المتخذة

مباشر | تجهيزات قاعات الأفراح في غزة لإستقبال حفلات الزفاف بعد توقف لشهرين بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

"الحركي المركزي" بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس

"الحركي المركزي" بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس
الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب المركز لحركة فتح فى جامعة الأقصى بياناً أكد من خلاله على تقدير مواقف القيادة الفلسطينة والرئيس محمود عباس الشجاعة على  عدم التنازل عن الثوابت الفلسطينية.

كما استنكر المكتب الحركي المركزى بأشد العبارات كافة أشكال الضغوطات التي يتعرض لها الرئيس، في محاولة يائسة لثنيه عن مواقفه الوطنية بعدم التفريط في أي حق من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطين.

 كما دعا المكتب الحركي أبناء شعبنا المناضل عدم الالتفات لإشاعات المشبوهين والطابور الخامس التي تستهدف قيادتنا وأبناءنا في الأجهزة الأمنية.

وأكد على الالتزام  بقرارات القيادة الفلسطينية، والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي، والدفاع عن قضيتنا الوطنية الفلسطينية هو اختبار تاريخي لكل الوطنيين الأحرار وتكريسا لمسيرة نضال عبّدت بدماء شهدائنا الابرار.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم
" وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ" صدق الله العظيم
الأخوات والأخوة    حفظكم الله،،
   نخاطبكم اليوم، ونحن على أعتاب مرحلة سياسية معقدة وصعبة، تستمر فيها الضغوطات التي تُمارس على قيادتنا الفلسطينية للتنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوقنا الشرعية، وتحاك المؤامرات ضد شعبنا وقيادته الحكيمة، مما يستوجب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الفلسطينية الشجاعة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، وقيادة حركة فتح، في مواقفهم الوطنية الثابتة والرافضة لما يسمى "صفقة القرن"، والوقوف سدا منيعا ضد سياسة ضم جزءٍ غالٍ من أراضي دولة فلسطين التي نفديها بدمائنا.
وإننا في المكتب الحركي المركزي لحركة فتح في جامعة الأقصى نؤكد على:
1. دعمنا المطلق لمواقف القيادة الفلسطينية بوقف جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الصهيوني ردا على سياسة سرقة أراضي دولة فلسطين.
2. نقدر عاليا المواقف الشجاعة للقيادة الفلسطينية وفخامة الرئيس في عدم التنازل عن الثوابت الفلسطينية، ووضع الأطراف المعنية كافة أمام مسؤولياتها في إنهاء آخر احتلال في العالم.
3. نستنكر بأشد العبارات كافة أشكال الضغوطات التي يتعرض لها فخامة الرئيس، في محاولة يائسة لثنيه عن مواقفه الوطنية بعدم التفريط في أي حق من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
4. نهيب بأبناء شعبنا المناضل عدم الالتفات لإشاعات المشبوهين والطابور الخامس التي تستهدف قيادتنا وأبناءنا في الأجهزة الأمنية.
5. إن التزامنا بقرارات القيادة الفلسطينية، والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي، والدفاع عن قضيتنا الوطنية الفلسطينية هو اختبار تاريخي لكل الوطنيين الأحرار وتكريسا لمسيرة نضال عبّدت بدماء شهدائنا الابرار.
6. في إطار تعزيز الدعم والصمود لقيادتنا الحكيمة، نهيب بفخامة الرئيس العمل على تنفيذ القرارات الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية، وإلغاء التقاعد المالي، وتسوية حقوقهم المالية.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
العهد هو العهد والقسم هو القسم
المكتب الحركي المركزي

أخبار ذات صلة

الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الجالية الفلسطينية بالسعودية

الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الجالية الفلسطينية بالسعودية

&#34;الزراعة&#34; و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

"الزراعة" و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

معروف: قررنا تخفيف الإجراءات المتخذة بغزة بشأن (كورونا) وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة

معروف: قررنا تخفيف الإجراءات المتخذة بغزة بشأن (كورونا) وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

فيديو.. عشراوي: مشروع &#34;وادي السيليكون&#34; تصعيد خطير لفرض مشروع &#34;القدس الكبرى&#34;

فيديو.. عشراوي: مشروع "وادي السيليكون" تصعيد خطير لفرض مشروع "القدس الكبرى"

الحكومة: لا إجراءات جديدة بشأن فيروس (كورونا) إلا إذا اقتضت الضرورة

الحكومة: لا إجراءات جديدة بشأن فيروس (كورونا) إلا إذا اقتضت الضرورة

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

&#34;الزراعة&#34; و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

"الزراعة" و(بال تريد) يعقدان اجتماعاً موسعاً خاصاً بخطة إنعاش وحماية الصادرات الزراعية

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

وزيرة السياحة ومحافظ سلطة النقد يبحثان مع ممثلي القطاع السياحي آلية دعمه

&#34;الحركي المركزي&#34; بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس

"الحركي المركزي" بجامعة الأقصى يؤكد التزامه بقرارات القيادة الفلسطينية والرئيس عباس

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية وتكثف انتشارها في الخليل

غنيم: احتياجات محافظة الخليل كانت ومازالت على سلم أولويات سلطة المياه

غنيم: احتياجات محافظة الخليل كانت ومازالت على سلم أولويات سلطة المياه

توصية بالسماح لطلبة التوجيهي بأداء امتحاناتهم بالمناطق التي ظهر بها (كورونا)

توصية بالسماح لطلبة التوجيهي بأداء امتحاناتهم بالمناطق التي ظهر بها (كورونا)

المطران حنا: ما تسمى &#34;بأمريكا العظمى&#34; لن تبقى كذلك

المطران حنا: ما تسمى "بأمريكا العظمى" لن تبقى كذلك

منوعات

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

صورة نادرة للفنانة &#34;يسرا&#34; بالزي المدرسي

صورة نادرة للفنانة "يسرا" بالزي المدرسي

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

بعد فحص كورونا للمرة الرابعة.. أحمد السقا يدخل الحجر المنزلي مع أسرته

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

انتحار ممثلة هندية شابة بسبب حبيبها

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

سما المصري قد تواجه هذه العقوبة القاسية

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

زوجة مخرج لبناني كبير تعلن انفصالهما

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

تشبه تارا عماد.. لقطات نادرة من حفل زفاف أنعام سالوسة

رجاء الجداوي تدخل مرحلة &#34;فقدان الوعي&#34;

رجاء الجداوي تدخل مرحلة "فقدان الوعي"

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم &#34;سامبو&#34;

وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم "سامبو"

عربي

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته

تونس: دعوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة مساءلته

نائب رئيس &#34;الوفاق&#34; الليبية يجري محادثات في موسكو

نائب رئيس "الوفاق" الليبية يجري محادثات في موسكو

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى عدد من المدن الأوروبية

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى عدد من المدن الأوروبية

شاهد.. وزير مصري: الحكومة فرضت حظراً كاملاً مرتين ولم تعلن عنهما

شاهد.. وزير مصري: الحكومة فرضت حظراً كاملاً مرتين ولم تعلن عنهما