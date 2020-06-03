الحكومة: لا إجراءات جديدة بشأن فيروس (كورونا) إلا إذا اقتضت الضرورة

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الحكومة لن تتخذ أية إجراءات جديدة كتلك التي اتخذتها عند ظهور فيروس (كورونا) إلا إذا اقتضت الضرورة.



جاء ذلك، وفق تصريح صحفي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تعقيباً لمحلم على تجديد الرئيس محمود عباس، لحالة الطوارئ لشهر آخر.



وشدد ملحم على ضرورة توخي المواطنين لإجراءات السلامة، بارتداء الكمامات، والقفازات، أثناء تنقلهم في المواصلات العامة وخلال ارتيادهم المساجد والكنائس والأسواق والتجمعات التجارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي كان لاستجابتهم بالتدابير الوقائية الأثر الأكبر في تقليص مساحة انتشاره، وتقليل التكاليف المترتبة على مواجهته خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن من شأن عدم التقيد بتلك التدابير تعريض المخالفين للمساءلة القانونية.









رام الله - دنيا الوطن