الكيلة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 635.



يأتي ذلك بعد تسجيل خمس حالات جديدة في قطاع غزة.



وأفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع غزة، بين المحجورين داخل الحجر الصحي.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة ارتفع منذ آذار/ مارس الماضي، إلى 66 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 18 حالة.