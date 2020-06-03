تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة ارتفع منذ آذار/ مارس الماضي، إلى 66 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 18 حالة.





وتابعت: لازالت 47 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع غزة، بين المحجورين داخل الحجر الصحي.