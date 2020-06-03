تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع غزة، بين المحجورين داخل الحجر الصحي.
أفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع غزة، بين المحجورين داخل الحجر الصحي.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة ارتفع منذ آذار/ مارس الماضي، إلى 66 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 18 حالة.
وتابعت: لازالت 47 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.
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