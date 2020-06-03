فلسطين تُسجل صفر وفيات بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم





كما أن هناك وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 957 حالة تعافي في صفوف جالياتنا من الفيروس في العالم.



وتسلّمت سفارة دولة فلسطين لدى فيتنام يوم أمس الثلاثاء مساعدات طبيّة موجهة إلى الشعب الفلسطيني من القطاع الخاص الفيتنامي تمثلت بــ (300) قناع طبيّ، بالإضافة إلى (1500) كمامة طبيّة تُستخدم لوقاية الأطقم الطبيّة التي تعالج مرضى فايروس كوفيد – 19 المُستجد، وذلك من قبل نادي سيدات الأعمال لمدينة هانوي.





هذا بالإضافة لتسلّم السفارة (1120) عبوة من مواد التعقيم الطبي سعة 480 مل، مُقدّمة من احدى الشركات الخاصة، هذا بالإضافة الى التبرع الكريم الذي قدمته الحكومة الفيتنامية للشعب الفلسطيني والذي يتمثل بــ (20000) كمامة.





وتؤكد السفارة مجدداً على أن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وصحة حتى اللحظة، وتعمل السفارة بدورها على الإبقاء على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية صفوفها في الولايات المتحدة الأمريكية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابات جديدة، ليستقر عدد الوفيات بسبب الفيروس على 54، وعدد الإصابات 790، و307 حالة تعافي حتى الآن.





ومتابعة لما يحدث من تداعيات الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية يتابع فريق العمل المختص أنباء الجالية الفلسطينية للوقوف على سلامتهم واحتياجاتهم من خلال مراكز الجالية الفلسطينية في الولايات المختلفة.





وأفاد مركز الجالية في نيوجيرسي أنه قام بتوزيع المرطبات والماء على المتظاهرين الأمريكيين كافة بما يخدم تجنب العنف وتكسير المحلات، وهذا تم بالتنسيق مع ممثلي الأفارقة السود في نيوجرسي، هذا ولم تسجل أية أضرار مادية أو إصابات في صفوف أبناء الجالية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.





وأفاد مركز خدمات الجالية الفلسطينية في شيكاغو بأنه قام بالتواصل مع 17 مكتب تأمين للجالية العربية لحصر الأضرار المادية بين صفوف الجالية العربية والفلسطينية حيث وصلت الأضرار المادية التي سجلت إلى 469 حالة نهب وسرقة وتكسير لمحال تجارية ومحطات وقود من المصالح التجارية ومنشأة تجارية.





كما قام مركز الجالية بالتنسيق مع رئيس الجالية الإسلامية في الولاية وطلب منه ان يتم التواجد امام متاجر المسلمين من ابناء الجالية المسلمة لحمايتها من التعديات.





وأفاد مركز الجالية الفلسطينية في ولاية لويزيانا انه لم يحصل اي ضرر مادي او اصابات بين ابناء الجالية، كل ما حدث من مظاهرات كانت سلمية على الاغلب في مدن الولاية حتى اللحظة.





وأفاد مركز خدمات الجالية في لوس انجلوس انه لم تحدث اي اضرار مادية بين صفوف ابناء الجالية وتم فرض حظر التجول في المساء وان المركز يقوم بالاطمئنان على ابناء الجالية على مدار الساعة.





وأفاد مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية اوهايو/كولومبوس انه عقد لقاء مع أحد ممثلي الافارقة السود وذلك لحثهم بعدم المساس بمصالح الجالية الفلسطينية، وحثهم ان تكون قدر الامكان المظاهرات سلمية.





وأفاد مركز خدمات الجالية في ولاية كاليفورنيا / سان فرانسيسكو انه تم تكسير ونهب معظم المحلات التجارية في منتصف المدينة وان (17) محل منها يعود الى ابناء الجالية.





وقام المركز بإرسال رسالة احتجاج لرئيس قسم الشرطة في سان فرنسيسكو وذلك لوجود اهمال تام منهم للمحلات الصغيرة والتي يعود جزءاً كبيراً منها لأبناء الجالية الفلسطينية، كما قام المركز بإرسال رسائل نصية توعوية لأبناء الجالية العربية والفلسطينية ببعض النصائح والارشادات لحمايتهم في ظل هذه التداعيات.





وأفاد مركز خدمات الجالية في فيلادلفيا انه تم نهب وتكسير 10 محلات اجهزة الكترونية وهواتف نقالة لأبناء الجالية الفلسطينية ونهبها، كما تم افادتنا بتكسير ونهب 7 محلات اثاث منزلي وسرقة ونهب 15 سوبرماركت و3محلات كهربائيات، هذا ويقوم المركز بالمتابعة والاطمئنان على ابناء الجالية بشكل دوري وعلى مدار الساعة.



وأفاد سفارة دولة فلسطين لدى الكويت تسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية ترقد حاليا في قسم العناية المركزة بسبب تدهور وضعها الصحي، وتؤكد انها تتواصل مع اسرة المصاب للاطمئنان عليها بعد استكمال اجراء الفحوصات اللازمة لها التي اكدت انها غير مصابة، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 33، هذا وتتواصل السفارة وخلية الازمة مع الحالات المصابة خاصة النشطة منها، للاطمئنان على صحتها وسلامتها وتقديم اي مساعدة ممكنة لها.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ انه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية منذ 15/05/2020، ليبقى عدد الاصابات 88 حالة، واحدة منها ترقد في المستشفى، فيما سجلت 10 حالات تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 67. هذا وتتابع السفارة باستمرار اوضاع جميع الحالات التي اصيبت على المستويين الصحي والمعيشي.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية تسجيل حالة شفاء جديدة لاحد الطلبة المصابين بفيروس كورونا وخروجه من المشفى ليعود الى سكنه الجامعي، وان حالة اخرى تتماثل للشفاء بوتيرة سريعة واوضاعها مستقرة وأنها على تواصل دائم مع تلك الحالة للاطمئنان على صحتها وتقديم ما يلزم من مساعدة لها بانتظار شفائها نهائياً.





وقامت السفارة وبالتعاون مع ابناء الجالية بتوزيع سلات غذائية للطلبة وعدد من العائلات المحتاجة في عديد المدن الروسية، وهي تواصل تقديم هذا النوع من المساعدات في كافة المدن والاقاليم الروسية.





وتتواصل السفارة وبالتعاون مع لجنة الطوارئ والجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين مع ابناء الجالية والطلبة في عموم الاقاليم الروسية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم المساعدات الضرورية والاحتياجات اللازمة للوقاية من المرض مثل الكمامات والقفازات الطبية ومطهر الايدي وغيرها من الخدمات الضرورية.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بالقرار الرئاسي الصادر عن رئاسة الجمهورية والموقع من فخامة الرئيس طيب رجب اوردغان والذي نشر بالأمس، ويتضمن تمديد حق الاقامة في تركيا لحامل جواز السفر الدبلوماسي الفلسطيني من 30 يوم الى 90 يوماً كل ستة أشهر.





وفي إطار متابعة السفارة والقنصلية لموضوع وفاة الشاب باسل الثلاثيني، وتزامنا مع رفع الحظر المفروض على التنقل بين المدن، كلّفت القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول أحد موظفيها للذهاب الى المستشفى التي توفى فيها الشاب في ولاية كوجايلي الشهر الماضي، لإتمام اجراءات استلام مقتنياته الشخصية وشهادة الوفاة الخاصة به، وتسليمها لوالدته التي تعذّر عليها القيام بذلك لكبر سنها وحالتها المرضية وعدم مقدرتها على الحركة.





وقامت القنصلية بالتنسيق مع ابناء الجالية وبدعم مادي من طرفهم بدفع إيجار 3 أشهر لسكن والدته، بالإضافة الى متابعة احتياجاتها اليومية عن طريق أحد افراد الجالية الفلسطينية القاطن في نفس الولاية. وفي سياق اخر قامت ايضا بالتنسيق مع الجالية والمؤسسات الفلسطينية بتوفير بدل اجار سكن لـ 11 شابا فلسطينيا ممن تقطعت بهم السبل نتيجة لتفشي وباء كورونا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء أن هناك 112 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، وأن هناك 1794 إصابة.