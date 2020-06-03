غنيم: احتياجات محافظة الخليل كانت ومازالت على سلم أولويات سلطة المياه

قال رئيس سلطة المياه، مازن غنيم اليوم الأربعاء: إن احتياجات محافظة الخليل كانت ومازالت على سلم أولويات سلطة المياه.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس السلطة في مكتبه في رام الله اليوم رئيس بلدية الخليل استاذ تيسير ابو سنينة ورئيس بلدية يطا د.عيسى سميرات وممثلي المجتمع المحلي في الحيلة الاستاذ موسى مخامرة ومحمد حجازي بحضور نائب محافظ الخليل خالد دودين ورئيس لجنة العطاءات المركزية سعيد ابو زيد لبحث الاوضاع المائية قي المنطقة وسير تنفيذ المشاريع التي تنفذها سلطة المياه في ظل الأوضاع الصعبة والتحديات.



وبذلت سلطة المياه جهوداً مضنية مع مختلف الجهات لتتمكن من حشد التمويل اللازم لتنفيذها وخاصة في ظل الاحداث المؤسفة التي أدت مؤخرا الى عرقلة العمل في مشروع محطة معالجة الخليل والذي يعد مشروعا اساسياً لتخليص المنطقة من الاضرار البيئية والانعكاسات السلبية على الصحة والسلامة العامة نتيجة تدفق المياه العادمة التي تهدد حياة المواطنين وتدمر اراضيهم منذ سنوات، كما تم ايضا التطرق الى آخر مستجدات مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي لوادي السمن.



وأوضح غنيم أن سلطة المياه عملت خلال السنوات السابقة على توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل النظام المائي بما يشمل الشبكات الداخلية والخزانات في مدينة يطا نتيجة الفاقد العالي، والتي كانت تنعكس على حصة الفرد وجودة الخدمة المقدمة ولكن ونتيجة للتطورات السياسية فقد تم وقف الدعم الامريكي للمشروع.



وقال غنيم خلال الاجتماع: "إننا نعي حجم التحديات التي تواجهها بلدية يطا في تقديم الخدمات وخاصة ما يتعلق بخدمة المياه وما له من انعكاس سلبي على المواطنين".









وأكد على أن ما تقوم به سلطة المياه من رصد للمشاريع والعمل عليها كان ولا زال واجبا عليها وحقا للمواطنين، مشيراً في هذا السياق الى ان سلطة المياه ومن خلال الاتصالات المكثفة التي قامت بها تمكنت من توفير التمويل المالي والبالغ اربع مليون يورو لاستئناف العمل في مشروع اعادة تأهيل النظام المائي الذي كان قد توقف نتيجة لوقف الدعم الامريكي، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التزود بالمياه.



بدوره أكد نائب محافظ الخليل على ضرورة تنفيذ مشروع محطة المعالجة باسرع وقت ممكن وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذه وجهوزية محافظة الخليل لتقديم الدعم اللازم. كما اكد رئيس بلدية الخليل على اهمية المشروع وتحمل البلدية مسؤولياتها تجاهه.



من جانبهم نقل ممثلو المجتمع المحلي في الحيلة صوت المواطنين المتعلقة في احتياجاتهم والظروف الصعبة التي يعيشونها ومعاناتهم نتيجة تدفق المياه العادمة وافتقارهم للخدمات، ومطلبهم الملح بضرورة البدء الفوري بتنفيذ مشروع الخط الناقل.



كما اكدت كافة الاطراف استنكارها للاعتداء على مشروع محطة المعالجة وجميع الاعتداءات السابقة، مؤكدين أن هذه التصرفات فردية ولا تمثل اهالي المنطقة، ومؤكدين على أهمية المشروع وحرصهم على المضي قدما في تنفيذه.



كما اشار المهندس غنيم الى ان مشروع الخط الناقل لوادي السمن وصل الى مراحله النهائية لاحالة العطاء وسيتم بعد ذلك مباشرة البدء بإجراءات التنفيذ على الارض خلال الايام القليلة القادمة.









كما سيتم استئناف العمل في مشروع المحطة خلال الايام القادمة عقب الزيارة المقرة لرئيس سلطة المياه لمحافظة الخليل خلال الأسبوع القادم.







رام الله - دنيا الوطنم.