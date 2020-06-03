توصية بالسماح لطلبة التوجيهي بأداء امتحاناتهم بالمناطق التي ظهر بها (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، مدير عام الرعاية الصحية والأولية د.كمال الشخرة، أن اللجنة الوبائية وبعد اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، رفعت توصية لوزير التربية والتعليم، بالسماح للطلبة الذين لم يبدأوا بتقديم امتحانات الثانوية العامة في المناطق التي ظهر بها وباء (كورونا) الالتحاق بزملائهم.



وأضاف الشخرة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوبائية عقدت اجتماعها اليوم، وناقشت فقط ملف التوجيهي في المناطق التي ظهرت بها إصابات بفيروس (كورونا)، وقررت رفع توصية للبدء بتقديم امتحانات الثانوية العامة، ضمن شروط وإجراءات صحية.



إلى ذلك، حذر الناطق باسم وزارة الصحة، من عودة وباء (كورونا) بشكل أكبر، نتيجة عدم التزام المواطنين والعمال والموظفين في المؤسسات باجراءات الصحة والوقاية.



وأوضح أن طواقم الطب الوقائي تقوم باجراء فحوصات عشوائية لمختلف فئات المجتمع في كافة المناطق، مبيناً أن كافة الفحوصات التي أجريت منذ امس نتيجتها سلبية ولا اصابات جديدة سجلت.