المطران حنا: ما تسمى "بأمريكا العظمى" لن تبقى كذلك



وشدد على أن السياسات الأمريكية الحكومية الإجرامية بحق شعوب كثيرة في عالمنا سوف تجعل أمريكا تدفع ثمناً باهظاً بسبب هذه الجرائم وهذه الخطايا والآثام وقد كان مشهداً مستفزاً أن نرى ترامب ذاهباً إلى كنيسة قريبة من البيت الأبيض وهو حامل للانجيل المقدس، الذي لربما لم يفتحه في يوم من الأيام لكي يتعلم منه ماذا تعني الرحمة والإنسانية والدفاع عن حقوق الانسان والمظلومين في هذا العالم.



وقال: إن ترامب هو أسوأ رئيس يمر في تاريخ أمريكا الحديث ولربما لانه اماط اللثام عن الوجه الحقيقي لامريكا بعنصريته وحقده وعنجهيته التي لا حدود لها ونستغرب كيف وصل ترامب الى سدة الرئاسة وهذا لا يعني ان من كانوا قبله هم افضل منه ولكنني لا اظن ان هنالك رئيسا مر في تاريخ امريكا اسوأ من ترامب والذي خطاباته وكلماته ممزوجة بالعنصرية والحقد والعنجهية.



وأضاف المطران حنا: أن ترامب الذي أعلن عن (صفقة القرن) والتي رماها الفلسطينيون في مزبلة التاريخ إنما يمثل إدارة أمريكية تتغنى بحقوق الإنسان والديمقراطية ولكن سياساتها في الواقع هي سياسات عنصرية بامتياز وهي سياسات معادية لقضايا العدالة والحرية والكرامة الإنسانية في أمريكا وخارجها.





وقال: "نحن في فلسطين دفعنا ثمنا باهظا بسبب السياسات الأمريكية الظالمة وما زلنا وكذلك شعوب كثيرة في عالمنا فمن الذي دمر العراق ومن الذي دمر سوريا ومن الذي دمر ليبيا واليمن ومن الذي دمر أكثر من دولة في هذا العالم واستهدفها بالصواريخ والحروب والأسلحة بكافة أشكالها وألوانها".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة وصولا إلى ترامب هي شريكة مباشرة في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني وكثير من شعوبنا العربية وشعوب العالم.وقال في حديث إذاعي اليوم: إن الحكومات الأمريكية ارتكبت سلسلة لا عد لها ولا حصر من الجرائم ضد الإنسانية، حيث لم تكن أولها قنبلة هروشيما مروراً بالتآمر على فلسطين وشعبها وكذلك تدمير العراق وسوريا و(صفقة القرن) كما وغيرها من السياسات التدميرية التي استهدفت شعوباً فقيرة منكوبة في عالمنا.