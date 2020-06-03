متحف ياسر عرفات يستأنف استقبال الزوار الأحد القادم وفق إجراءات خاصة للسلامة العامة

متحف ياسر عرفات يستأنف استقبال الزوار الأحد القادم وفق إجراءات خاصة للسلامة العامة
رام الله - دنيا الوطن
قررت مؤسسة ياسر عرفات استئناف العمل في متحف ياسر عرفات واستقبال الزوار اعتباراً من يوم الأحد القادم.
قررت مؤسسة ياسر عرفات استئناف العمل في متحف ياسر عرفات واستقبال الزوار اعتباراً من يوم الأحد القادم.
يأتي ذلك بنفس ساعات الدوام يومياً من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة بعد العصر ما عدا أيام الإثنين.
وقالت المؤسسة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "إذ تتمنى المؤسسة للزوار دوام السلامة فإنها ترجو التفهم والإلتزام خلال الزيارة بالإجراءات الخاصة للمحافظة على السلامة العامة".
وقالت المؤسسة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "إذ تتمنى المؤسسة للزوار دوام السلامة فإنها ترجو التفهم والإلتزام خلال الزيارة بالإجراءات الخاصة للمحافظة على السلامة العامة".
وتشمل هذه الإجراءات قياس درجة حرارة الزوار بواسطة جهاز عن بعد عند بوابة الضريح، وارتداء كمامة والمحافظة على التباعد لمسافة مترين والالتزام بالعلامات الخاصة الموضوعة على الأرض لهذا الهدف، بالإضافة إلى وجوب استخدام وسائل التعقيم التي يوفرها المتحف.
كما سيطلب من كبار السن والأطفال لغاية ست سنوات تجنب زيارة المتحف في هذه الظروف، ويسمح لغاية ثلاثين زائرا بالتواجد المتزامن داخل المتحف، وسوف يطلب من الزوار الآخرين الانتظار في الخارج لحين خروج الزوار، فيما ستكون زيارة المجموعات الكبيرة غير متاحة، وشاشات اللمس ستكون متوقفة عن العمل، وزاوية عمار (زاوية الطفل الفلسطيني) ستكون مغلقة، بينما المصاعد لن تعمل في هذه الفترة.
كما سيطلب من كبار السن والأطفال لغاية ست سنوات تجنب زيارة المتحف في هذه الظروف، ويسمح لغاية ثلاثين زائرا بالتواجد المتزامن داخل المتحف، وسوف يطلب من الزوار الآخرين الانتظار في الخارج لحين خروج الزوار، فيما ستكون زيارة المجموعات الكبيرة غير متاحة، وشاشات اللمس ستكون متوقفة عن العمل، وزاوية عمار (زاوية الطفل الفلسطيني) ستكون مغلقة، بينما المصاعد لن تعمل في هذه الفترة.
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