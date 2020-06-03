متحف ياسر عرفات يستأنف استقبال الزوار الأحد القادم وفق إجراءات خاصة للسلامة العامة





يأتي ذلك بنفس ساعات الدوام يومياً من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة بعد العصر ما عدا أيام الإثنين.



وقالت المؤسسة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "إذ تتمنى المؤسسة للزوار دوام السلامة فإنها ترجو التفهم والإلتزام خلال الزيارة بالإجراءات الخاصة للمحافظة على السلامة العامة".





وتشمل هذه الإجراءات قياس درجة حرارة الزوار بواسطة جهاز عن بعد عند بوابة الضريح، وارتداء كمامة والمحافظة على التباعد لمسافة مترين والالتزام بالعلامات الخاصة الموضوعة على الأرض لهذا الهدف، بالإضافة إلى وجوب استخدام وسائل التعقيم التي يوفرها المتحف.



كما سيطلب من كبار السن والأطفال لغاية ست سنوات تجنب زيارة المتحف في هذه الظروف، ويسمح لغاية ثلاثين زائرا بالتواجد المتزامن داخل المتحف، وسوف يطلب من الزوار الآخرين الانتظار في الخارج لحين خروج الزوار، فيما ستكون زيارة المجموعات الكبيرة غير متاحة، وشاشات اللمس ستكون متوقفة عن العمل، وزاوية عمار (زاوية الطفل الفلسطيني) ستكون مغلقة، بينما المصاعد لن تعمل في هذه الفترة.



رام الله - دنيا الوطنقررت مؤسسة ياسر عرفات استئناف العمل في متحف ياسر عرفات واستقبال الزوار اعتباراً من يوم الأحد القادم.