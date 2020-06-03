"دنيا الوطن" تنشر شروط الصحة بغزة للموافقة على فتح صالات الأفراح بالقطاع

حصلت "دنيا الوطن" على نسخة من الشروط التي وضعتها وزارة الصحة في قطاع غزة، للموافقة على فتح صالات الأفراح في ظل إجراءات منع تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع.





وحسب الكتاب الموجه من وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش لنائب أمين عام مجلس الوزراء، بخصوص سياسة وإجراءات العمل في صالات الأفراح.





ووفق الكتاب، أوضح أبو الريش أن هذه الشروط تهدف للحد من انتشار العدوى داخل صالات الأفراح والتي تكون أكثر الأماكن اكتظاظاً بالأشخاص مما يسهل انتشار العدوى خاصة وأنها مغلقة.





وفيما يلي شروط فتح صالات الأفراح وفق الكتاب الموجه من الوزارة لمجلس الوزراء بغزة، والتي شملت 19 بنداً، هي كالتالي:

1. يجب أن تتوفر في صالات الأفراح شفاطات هواء بقدرة تغيير معدل الهواء 20 مرة في الساعة.



2. عدم تشغيل المراوح داخل صالات الأفراح ويمكن استخدام أجهزة التكييف



3. الصالات الموجود بها كراسي بدون طاولات يتم احتساب المساحة بالمتر المربع وتقسيمها على 2 20% من مساحة الصالة ممرات ومسرح و30% مساحة الكراسي و50% من مساحة الصالة المتبقية تكون فيها المسافات بين كل كرسي والآخر 1 متر بحد أدنى وبذلك يكون إجمالي المساحة على عدد 2.



4. الصالات الموجود بها كراسي مع طاولات والحد الأقصى للطاولة أربع كراسي يتم احتساب 20% من مساحة الصالة ممرات ومسرح ويتم تقسيم باقي المساحة المتوفرة بمعدل 4 متر مربع لكل طاولة



5. يجب أن يتم تنظيف وتطهير الصالة قبل الاستخدام وبعد الاستخدام مباشرة بما يشمل الكراسي والأرضيات والجدران



6. يجب أن يتم تعيين عاملة نظافة لتنظيف دورات المياه بعد كل استخدام من قبل الحضور



7. يجب أن يتم تعيين موظف لمتابعة إجراءات السلامة داخل الصالة ومعاينة الحضور والتأكد من خلوهم من أعراض ظاهرية واضحة



8. يجب تهوية الصالة جيداً خلال النهار وقبل استقبال المدعوين في الصالة لضمان تجديد الهواء داخل الصالة.



9. يجب توفير كمية كافية من الصابون السائل والورق المجفف للأيدي على جميع المغاسل



10. يجب عدم مشاركة الأدوات الشخصية داخل الصالة وأن يتم استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب والملاعق



11. يمنع الأطفال من دخول الصالات



12. يمنع كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً او الذين يعانون من أمرا مزمنة أو أمراض ضعف المناعة من دخول الصالة ويستثنى من القرار والدي العروسين



13. يجب أن يتم تسجيل كشف بأسماء كافة الحضور من المدعوين وعناوينهم وأرقاهم الهواتف في الصالة والاحتفاظ بها للاستخدام في حال اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.



14. يجب أن يتم وضع يافطة كبيرة على باب الصالة تنويه للمدعوين بأنه يمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تشبه أعراض الانفلونزا



15. وضع بوسترات على مداخل الصالة تحتوي على إرشادات صحية بالحفاظ على التباعد ومنع المعانقة والتقبيل والسلام بين المدعوين



16. توزيع الكمامات على المدعوين قبل دخول الصالة



17. يجب مراعاة الخروج تدريجيا من الصالة بعد الانتهاء من الحفل حتى لا يحصل تزاحم أمام الصالة



18. إغلاق صالات العاب الأطفال الملحقة بصالة الأفراح



19. يجب المحافظة على التباعد في المكان المخصص لانتظار الرجال داخل أو خارج الصالة





وفي وقت سابق، كشف الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أن الداخلية، ستعقد اجتماعاً اليوم، مع أصحاب صالات الأفراح في قطاع غزة، لوضعهم في صورة الإجراءات الوقائية المطلوبة لإعادة فتح الصالات.

وبين البزم في تصريحات لإذاعة (القدس) أن هناك دراسة لتشغيل القطاعات، التي تم إغلاقها في قطاع غزة، جراء فيروس (كورونا) شيئاً فشيئاً، وخاصة النوادي والأسواق الشعبية.

وفي سياق مُنفصل، أشار الناطق بإسم الداخلية، إلى أنه سيتم اليوم وغداً مغادرة 1200 مواطن من مراكز الحجر الصحي بغزة، بعد انتهاء مدة حجرهم 21 يوماً، وذلك بعد فحص الجميع، والتأكد من أن نتائجهم سلبية، موضحاً أنه سيتبقى في الحجر الصحي من 350- 400 مواطن.

وأوضح، أنه سيتم إلزام المغادرين للحجر الصحي، بالجلوس في منزالهم وعدم الاختلاط لمدة أسبوع آخر، للتأكد بشكل كامل من خلوهم من (كورونا).

خاص دنيا الوطن