المعاهد الأزهرية تُعلن بدء التسجيل للطلبة الجدد في قطاع غزة

مبنى المعهد الأزهري بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المعاهد الأزهرية: إنه استنادا للقرار الإداري رقم 25 للعام 2020 الصادر من عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، علي النجار، فإنها تعلن بدء التسجيل للطلبة الجدد طلابا وطالبات في المعاهد الثلاث (غزة، وخانيونس، والشمال) وفق بعض الشروط.



ونشرت المعاهد، الشروط، وقالت: إنه بالنسبة للطلاب في الصفوف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي والثالث الإعدادي، أما الطالبات في الصف الثالث الإعدادى بمعدل قبول 80% فما فوق.



أما طلبة الصف الأول الثانوي الأدبي طلابا وطالبات بمعدل قبول 80% فما فوق، فيما طلبة الصف الأول الثانوي العلمي طلابا وطالبات بمعدل قبول 85% فما فوق.



وأكدت المعاهد أنه يتم قبول طلبة الثانوية العامة الأزهرية بعد انتهاء دراستهم في المعاهد الأزهرية في كل من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة وجامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية بغزة وتكون دراستهم بمنحة دراسية كاملة أي بالمجان بدون أية رسوم دراسية في أي كلية من كليات تلك الجامعات وفق مفتاح التنسيق المعتمد لكل جامعة.



وشددت على أن الكتب الدراسية المقررة على طلبة المعاهد الأزهرية تصرف مجانا لجميع الطلبة حسب ما وصلت من مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة.