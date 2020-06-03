معايعة والشوا يلتقيان ممثلي القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

التقت وزيرة السياحة والآثار، السيدة رُلى معايعة، ومحافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، بممثلي جمعيات القطاع الفلسطيني السياحي الخاص، وذلك بهدف بحث تداعيات الأزمة الصحية الراهنة، الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا)، على قطاع السياحة، باعتباره من أكثر القطاعات تضرراً من هذه الأزمة، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.





وتناول اللقاء، المواضيع التي تتعلق بعلاقة المنشآت السياحية مع القطاع المصرفي من تأجيل القروض وآلية التعامل معهم بخصوص الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، إضافة إلى مناقشة كيفية الاستفادة من برنامج "استدامة" الذي أطلقته سلطة النقد مؤخراً؛ لمساعدة القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية لمساعدتها على الاستمرار في عملها، حيث تم الإعلان عن بدء استقبال الطلبات في جميع المصارف مع إعطاء القطاع السياحي الأولوية.





كما ووقعت معايعة والشوا، عقد الإعارة لتسليم القطع النقدية الأثرية لعرضها في المتحف الفلسطيني للنقد، والذي تعمل على إنشائه سلطة النقد في مقرها الكائن بمحافظة رام الله والبيرة.





ورحبت معايعة بالشوا، مؤكدة على أهمية هذا المتحف في فلسطين والذي سيجسد التاريخ الاقتصادي الفلسطيني عبر العصور، متضمناً تاريخ التداول النقدي وما ينطوي عليه من دلالات اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وتجارية.







ومن جهته، أكد الشوا أهمية انشاء متحف للنقد الفلسطيني، ليجسد التاريخ الاقتصادي الفلسطيني عبر العصور، متحف نقد فلسطيني تفاعلي حديث يروي تاريخ النقد في فلسطين منذ بدايته وحتى وقتنا الحاضر، بما في ذلك تاريخ وتطور عمل سلطة النقد الفلسطينية والآفاق المستقبلية، ويشمل هذا التعاون جميع مراحل تأسيس المتحف من تصميم وإشراف وإنشاء وكذلك التشغيل فيما بعد.

رام الله - دنيا الوطن