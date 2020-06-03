حماس: عمليات الهدم محاولة من الاحتلال لفرض وقائع الضم على شعبنا

عناصر من حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس): إن عملية الهدم، التي تمت صباح اليوم في التجمع البدوي دير حجلة، وتصاعد الاعتداءات في أرجاء الضفة والقدس، هي محاولة من الاحتلال وحكومته؛ لفرض وقائع الضم على شعبنا.



وأكدت على أن صد محاولات الاحتلال للسيطرة على أراضي الأغوار، يتطلب وقفة ميدانية، وتفعيل لجان المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن؛ لدعم الأغوار وأهلها.



ودعت لمسيرات جماهيرية من كافة محافظات الوطن، باتجاه الأغوار، للتأكيد على أن الأرض الفلسطينية وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن مشاريع الضم والاستيطان لن تمر.



وحيت أبناء شعبنا في الأغوار، الذين يواصلون الرباط فوق أرضهم، فهم عنوان للصمود الفلسطيني والإصرار والبقاء، فخيامنا جاهزة للعيش والاحتلال إلى زوال.