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نائب رئيس "الوفاق" الليبية يجري محادثات في موسكو

نائب رئيس "الوفاق" الليبية يجري محادثات في موسكو
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أحمد معيتيق، وصل موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

وأفادت (روسيا اليوم) نقلاً عن وكالة (نوفوستي) الروسية بأن معيتيق امتنع لدى وصوله إلى روسيا عن الإدلاء بأي تصريحات قبيل المفاوضات التي من المقرر أن يجريها في مقر الخارجية الروسية.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اتصال أجراه معيتيق الاثنين الماضي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأعلنت السفارة الأمريكية في بيان أصدرته أمس أن المسؤولين بحثا في الاتصال أفق العودة إلى صيغة "5+5" واستئناف الحوار السياسي بغية تسوية النزاع في ليبيا.

وشدد نورلاند، حسب البيان الأمريكي، على أن "الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المستعدة لنزع السلاح ورفض التدخل الأجنبي والتوحد عبر الوسائل السلمية".

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج سيتوجه إلى أنقرة غدا الخميس حيث سيستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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