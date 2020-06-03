داخلية غزة: إعادة فتح صالات الأفراح اعتباراً من الجمعة 5 يونيو

أعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح صالات الأفراح، اعتباراً من يوم الجمعة 5 حزيران/ يونيو الجاري.





وأضاف البزم في بيان مقتضب عبر موقع الداخلية الرسمي: "ضمن سياسة التخفيف التدريجي، انتهى قبل قليل اجتماع خلية الأزمة مع هيئة أصحاب المطاعم والفنادق وصالات الأفراح، وتم استعراض الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها لإعادة تشغيل تلك المرافق".



وأشار الناطق بإسم وزارة الداخلية، إلى أن الجهات الرقابية في وزارات الداخلية والسياحة والصحة، ستقوم بمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية.



رام الله - دنيا الوطن