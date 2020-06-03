المالية بغزة تُعلن عن موعد صرف رواتب موظفيها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية، بغزة، عن صرف راتب شهر أيار/ مايو 5/2020 بنفس النسبة السابقة، وبنظام الفئات لمدة ثلاثة أيام.



وقالت: إن الصرف يبدأ يوم غد الخميس 4/6/2020 لفئة 2000 شيكل فأقل، ويوم الأحد 7/6/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل.



ويوم الاثنين 8/6/2020 لجميع الفئات، وذلك في بنكي الوطني الإسلامي، والإنتاج الفلسطيني، وجميع فروع بنك البريد.



وأكدت وزارة المالية، أنها وفرت راتب هذا الشهر بعد الاستدانة من البنوك المحلية من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد في ظل الظروف الصعبة الحالية.