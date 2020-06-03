الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تقع في صُلب اختصاص الجنائية الدولية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، والتي كان آخرها ما يدور الآن من هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة أريحا على يد قوات الاحتلال، وهو ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية، هذا بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتصوير عديد المنشآت الزراعية التي تعود لعدد من المواطنين في عدة مناطق في الأغوار الشمالية، وتسكنها عائلات فلسطينية، كما هو الحال في حمامات المالح والدير، وهدم منزل آخر في مسافر يطا جنوب الخليل، يعود للمواطن أحمد محمود الحمامرة، باستخدام جرافة عسكرية.





وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم واخلائها بالقوة لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، بحق المواطنين الفلسطينيين، توطئة لفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، وتطالب المجتمع الدولي الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مشيرة إلى إن اكتفاء مجلس الأمن والدول، ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها، لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق شعبنا.







وطالبت الوزارة أيضاً، الجنائية الدولية، بإبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة وأنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس، مؤكدة مجدداً أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستعمارية، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل، وتشريد المواطنين الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطن