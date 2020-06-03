الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى عدد من المدن الأوروبية

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف تسيير رحلات إلى مدينة البندقية الإيطالية وستزيد عدد الر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف تسيير رحلات إلى مدينة البندقية الإيطالية وستزيد عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن وميلانو وروما.



وأضافت شركة الطيران وفق ما نقلته (رويترز) أنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى البندقية بدءا من 15 يوليو المقبل.



وأوضحت أن عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن وميلانو وروما سيزيد بحيث يتم تسيير رحلات يومية إلى هذه المدن اعتبارا من 13 يونيو الجاري.



وكانت أنشطة الخطوط القطرية تأثرت مثل غيرها من الشركات العالمية بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.