صور: إصابة متوسطة إثر اصطدام جيب بعامود وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمرور، بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن إصابة متوسطة لمواطن، بحادث مروري في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة.
وأفادت إدارة المرور، عبر موقعها الرسمي، أن الحادث وقع إثر إصطدام جيب من نوع هونداي توسان، بعامود بجانب حاجز التدخل الساحلي "الزهراء".
أعلنت الإدارة العامة للمرور، بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن إصابة متوسطة لمواطن، بحادث مروري في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة.
وأفادت إدارة المرور، عبر موقعها الرسمي، أن الحادث وقع إثر إصطدام جيب من نوع هونداي توسان، بعامود بجانب حاجز التدخل الساحلي "الزهراء".
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