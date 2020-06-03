اشتية يبحث مع المفوض العام لـ (أونروا) أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، المفوض العام لـ (أونروا) الجديد، فيليب لازاريني، حيث بحث معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى جهود (أونروا) في مكافحة فيروس (كورونا) في المخيمات.



وأعرب رئيس الوزراء، عن دعم الحكومة لجهود (أونروا) في تقديم كافة الخدمات لأبناء شعبنا في المخيمات، مشدداً على أن (أونروا) هي شاهد عيان على معاناة أبناء شعبنا، وهي جزء لا يتجزأ من الرواية الفلسطينية، والذاكرة التراكمية للنكبة.



وبحث اشتية مع لازاريني، أهمية تطوير النظام التعليمي في الكليات التابعة لـ (أونروا)، للمواءمة مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني.