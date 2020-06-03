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نقل (بيت لحم) تُعلن وقف العمل لعدم تعويضهم عن فترة الطوارئ

نقل (بيت لحم) تُعلن وقف العمل لعدم تعويضهم عن فترة الطوارئ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابات قطاع النقل في بيت لحم، اليوم الأربعاء، وقف العمل بشكل نهائي من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.

وجاء قرار النقابة، وفق بيان صحفي صدر عنها، لعدم استجابة وزارة المواصلات؛ لتعويض السائقين عن فترة الطوارئ، ومطالب أخرى.

وفيما يلي صورة لبيان نقابات قطاع النقل في بيت لحم: 



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