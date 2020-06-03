شؤون فلسطينية

الاحتلال يُداهم منزل الشيخ عكرمة صبري ويعتقل مواطنين

الاحتلال يُداهم منزل الشيخ عكرمة صبري ويعتقل مواطنين
الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، وقمعت المشاركين في وقفة إسناد له، وللعاملين في الأوقاف الإسلامية، ومنددة باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وشارك العشرات من أبناء القدس، ونواب عرب في (كنيست) ضد ما يتعرض له المقدسيون من مضايقات للاحتلال، وضد مضايقة العاملين في المسجد الأقصى، كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من المشاركين في الفعالية، التي جرت أمام منزل الشيخ صبري.

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