شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الخاص بغزة والقدس

اشتية يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الخاص بغزة والقدس
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، خلال لقائه في مكتبه برام الله، رئيس مكتب بعثة الصليب الأحمر في القدس، ديفيد كين، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية في مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والقدس، لا سيما في ظل وقف التنسيق مع إسرائيل.

كما بحث اشتية، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، مع كين أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جدد اشتية، تأكيد رفض القيادة الفلسطينية للتهديدات، وكذلك القيام بأعمال عقابية تجاه البنوك العاملة في فلسطين، في حال استمرارها بتحويل الرواتب للأسرى.

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