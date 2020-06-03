أبو هولي: مؤتمر لكبار مانحي (أونروا) في 23 من الجاري

وأوضح أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن موازنة وكالة (أونروا) للعام الجاري، هي مليار و494 مليون دولار، وأن كل ما وصل لها من دعم مالي بلغ 393 مليون دولار، مضيفاً أن بعض الدول قلصت من

دعمها المالي، وأخرى لم تقدم دعمها الذي تعهدت به حتى اللحظة.





وشدد أبو هولي على ضرورة أن تحظى الوكالة بأمان سياسي في تجديد التفويض، إلى جانب الأمان المالي؛ لتقديم خدماتها لكافة اللاجئين، لافتاً إلى أن التحرك الدبلوماسي للقيادة، يجري في كل الاتجاهات، لمواجهة استهداف الوكالة من قبل الولايات المتحدة وقطعها 360 مليون دولار كمساعدات لها، تنفيذاً لأحد بنود

وأهداف (صفقة القرن) بتصفية قضية اللاجئين.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: إنه يجري التحضير والمتابعة لمؤتمر كبار المانحين المقرر عقده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لحشد مزيد من الدعم لوكالة (أونروا) لتستمر في تقديم خدماتها لـ 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطيني، مشيراً إلى أن الأعباء المالية للوكالة، تزايدت بعد تفشي فيروس (كورونا).